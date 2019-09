Trailer ufficiale e data d'uscita della sesta e ultima stagione di BoJack Horseman

Dopo un'attesa estenuante e un silenzio spaventoso, finalmente Netflix ha pubblicato online il primo trailer ufficiale della sesta stagione di BoJack Horseman, rivelando al contempo che questa sarà l'ultima stagione dell'amatissima serie originale creata da Raphael Bob-Waskberg, per l'occasione divisa in due parti.

È infatti nel trailer che oltre ad ammirare il ritorno di BoJack, Mr. Peanutbutter, Princess Carolyn e di Todd, in quello che è un filmato già nostalgico di suo, con tutte quelle scritte, cartoline e attestazioni di amore, dolore e amicizia, Netflix ci informa che la sesta sarà la "final season" e che arriverà divisa in due parti.



Non ci sono indicazioni di quanti episodi conteranno le due tranche, ma il servizio ci svela alla fine le date d'uscita delle parti: la prima arriverà infatti il prossimo 25 ottobre, mentre per gli ultimi episodi bisognerà attendere il 31 gennaio 2020. Alla fine della quinta stagione avevamo lasciato BoJack Horseman in un centro di riabilitazione, con Diane che si allontanava in macchina dopo aver accompagnato l'amico nell'ultimo viaggio prima dell'inizio delle cure.



Non vediamo l'ora di capire come terminerà questa sontuosa, esistenzialista e brillante serie animata che ci ha tenuto compagnia per sei anni, divertendoci, commuovendoci e aprendoci le porte di una Hollywoo(!) caricaturale che nasconde al suo interno tutte le problematiche e criticità di un ambiente malsano se affrontato nel modo sbagliato.