Trailer ufficiale, sinossi e un nuovo poster per Steven Universe Future

Steven Universe is back in town!... O almeno lo sarà molto presto: poche settimane fa abbiamo visto la nuova e scintillante sigla della sesta stagione, nella quale ritroveremo tutti i personaggi, per l'occasione rinnovati ed indirizzati ad un pubblico più maturo. Adesso, tantissime novità arrivano a soli dieci giorni dalla premiere.

In calce all'articolo troverete il primo trailer ufficiale e il nuovo poster, distribuiti da Cartoon Network, dell'ormai prossima stagione e a balzare subito all'occhio sono il cambio di stile delle Gemme.

Steven Universe: The Movie ha segnato una parentesi importante nella run principale e "la vita è cambiata parecchio negli ultimi tempi. Siamo liberi di realizzare i nostri sogni... Presto avremo l'occasione di lasciarci il passato alle spalle". Almeno finché qualcosa non andrà storto.

Steven Universe Future conterrà in totale dieci episodi, dei quali sono stati diffusi tutti i titoli e le sinossi, ma attenzione: potrebbero contenere spoiler.

I primi quattro saranno trasmessi il 7 dicembre, con una speciale premiere della durata di un'ora:

Little Homeschool: Benvenuti alla Little Homeschool, il luogo dove le Gemme provenienti da ogni angolo dell'universo possono imparare a vivere insieme ed in pace. Solo una Gemma rifiuta d'iscriversi.

Guidance: Amethyst sta aiutando le Gemme della Little Homeschool a trovare la loro strada, ma Steven non sembra essere d'accordo con i suoi metodi.

Rose Buds: Steven riceve una visita a sorpresa da alcuni vecchi amici, ma ancor più sorprendenti saranno i suoi nuovi incontri.

Volleyball: Steven è determinato a guarire la cicatrice che Pearl porta in volto.

I successivi verranno trasmessi due alla volta, ogni sabato, nell'arco dell'intero mese di dicembre:

Bluebird: Steven indaga sulle cause di una misteriosa ed improvvisa fusione avvenuta in casa sua

A Very Special Episode: Rainbow Quartz 2.0 ha promesso un appuntamento ad Onion lo stesso giorno in cui Sunstone ha organizzato una riunione sulla sicurezza domestica! Come farà Steven ad essere in due posti, e a compiere due fusioni, contemporaneamente?

Snow Day: Steven e le Crystal Gems avranno l'occasione di passare del tempo tutti insieme durante una nevicata.

Why So Blue?: Steven ha sentito alcune voci secondo cui alcune Gemme stanno ancora causando danni. Se lui non sarà in grado di fermarle, forse ci riuscirà Lapis.

Little Graduation: Steven e le Gemme festeggiano il diploma dei primi studenti della Little Homeschool.

Prickly Pair: dopo aver lasciato la Little Homeschool, Steven si dedica al suo nuovo hobby: le piante.

Pronti a vivere nuove eccitanti avventure?