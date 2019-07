Ecco il trailer ufficiale di Star Trek: Picard, lo show è stato rimandato al 2020

Durante la sala H del San Diego Comic-Con che questa notte ospiterà anche i Marvel Studios, CBS All Access ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Star Trek: Picard, l'attesa serie che vedrà nuovamente Patrick Stewart nei panni di uno dei personaggi più iconici dell'intero franchise.

Potete trovare il trailer in calce alla notizia.

Per la sorpresa dei presenti, il filmato include anche la presenza di Brent Spinder (Data) e Jeri Ryan (Sette di Nove): lo show esplorerà infatti la vita di Jean-Luc Picard dopo che si è ritirato dalla vita di capitano della Flotta Stellare. Dopo la distruzione del pianeta Romulus - che è stato menzionato anche nel film di J.J. Abrams, Picard si è trasferito con la sua famiglia nel vigneto che abbiamo visto nel primo teaser ufficiale.

Come sappiamo farà ritorno anche il Ricker di Jonathan Frakes, che ha partecipato alla realizzazione della serie spin-off in veste di regista di alcuni episodi. Insomma: la serie seguirà gli eventi di Star Trek: The Next Generation molto più di quanto si potesse prevedere.

Sempre durante il panel, però, il network ha annunciato che al contrario della data prevista inizialmente Star Trek: Picard uscirà nei primi mesi del 2020. Cosa ne pensate di questo primo trailer ufficiale? Fateci sapere la vostra, come sempre, nei commenti qui sotto.