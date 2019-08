Il trailer ufficiale di Star Wars: Resistance 2 rivela la data di uscita e... Kylo Ren!

La Disney ha pubblicato un primo sguardo ufficiale della seconda stagione di Star Wars: Resistance, la serie targata Disney Channel e ambientata nell'universo di Guerre Stellari che con questo trailer ha dato il benvenuto a Kylo Ren/Ben Solo direttamente dalla saga principale.

I nuovi episodi dello show saranno ambientati durante gli eventi di Star Wars: Gli Ultimi Jedi e andranno a confluire ne L'Ascesa di Skywalker, l'atteso capitolo finale della saga principale che arriverà nelle sale a dicembre (vedi: teaser di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker).

Questa è la sinossi ufficiale: "La storia riprende dopo la straziante fuga dal Primo Ordine, mentre il Colossus e tutti i suoi residenti si ritrovano persi nello spazio, inseguiti dall'agente Tierny e dal comandante Pyre. Kaz è il team devono anche affrontare una miriade di nuovi pericoli che troveranno per la loro strada tra cui cacciatori di taglie, un Hutt sospetto, il generale Hux e il Supremo Leader Kylo Ren. Nel frattempo Tam è alle prese con il suo futuro per capire dove risiede la propria fedeltà, se con i suoi amici o con il Primo Ordine. L'emozionante stagione finale mostrerà come il più improbabile degli eroi possa aiutare ad accendere la speranza nell'universo."

Stando alla sinossi, dunque, Star Wars: Resistance si concluderà ufficialmente con l'imminente seconda stagione. Negli Stati Uniti lo show creato da Dave Filoni ritornerà il prossimo 6 ottobre su Disney Channel. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Star Wars: Gli Ultimi Jedi.