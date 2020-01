I trailer di WandaVision e Falcon & The Winter Soldier arriveranno durante il Super Bowl?

Parlando con Collider al Sundance Film Festival Paul Bettany, co-protagonista di WandaVision assente dagli schermi Marvel Cinematic Universe dai tempi di Avengers: Infinity War, potrebbe essersi lasciato scappare un succoso indizio relativo all'arrivo di un primo trailer.

Alla domanda su quanto i fan dovranno ancora aspettare per dare un primo sguardo all'attesissima serie tv per Disney+, l'attore ha usato le parole "non molto a lungo" e "prima di quanto pensiate". Queste dichiarazioni arrivano forse non a caso, dato che fra pochi giorni (vale a dire domenica 2 febbraio) andrà in onda il Super Bowl, ovvero il più importante evento sportivo degli Stati Uniti d'America e fonte di una risonanza mediatica spropositata, con spazi pubblicitari dal costo di milioni e milioni di dollari.

Secondo alcune stime più recenti, Falcon e The Winter Soldier sarà la prima serie Marvel Studios in arrivo sulla piattaforma di streaming on demand, con una data non precisata per il mese di agosto; WandaVision dovrebbe essere trasmesso dopo lo show con Anthony Mackie e Sebastian Stan, e con un po' di sforzo ricorderete che The Mandalorian di Lucasfilm si mostrò nel primo trailer il 23 agosto 2019, in vista del suo debutto fissato al 12 novembre 2019. Falcon e The Winter Soldier sarà una mini-serie di sei episodi, che dovrebbero arrivare a cadenza settimanale, il che significa - qualora i Marvel Studios come probabile dovessero optare per una distribuzione non simultanea - che WandaVision arriverà ad ottobre.

La strategia usata con The Mandalorian imporrebbe un trailer a luglio, ovvero tra cinque mesi, ma Marvel Studios e Lucasfilm sono due realtà ben distinte e Kevin Feige potrebbe voler sfruttare la passerella offerta dal Super Bowl per sponsorizzare dei progetti che faranno parte della Fase 4 (con WandaVision collegato direttamente a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, del quale sarà una sorta di prologo) e ai quali la Disney tiene molto in termini di sottoscrizioni.

Sicuramente avremo un nuovo trailer (o qualche sorta di teaser) di Black Widow, ma se lo studio volesse davvero sorprendere i suoi fan allora potrebbe voler puntare sugli show Disney+, Falcon & The Winter Soldier e WandaVision: tecnicamente lo show sui compagni di Captain America è quello più avanzato sulla tabella di marcia, ma la serie con Elizabeth Olsen lo tallona, come dimostrato dalla nuova data di uscita, quindi è lecito credere che del materiale promozionale sia pronto per entrambi. E le parole di Paul Bettany, ovviamente, non fanno che alimentare queste supposizioni.

Staremo a vedere. Nel frattempo, diteci cosa ne pensate e quali sono le vostre aspettative in calce all'articolo.

In aggiunta, vi segnaliamo che le due serie potrebbero essere collegate da un particolare relativo allo SWORD.