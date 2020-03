Primo trailer per What We Do in the Shadows 2, la comedy series FX di Taika Waititi

Cosa c'entra Taika Waititi con dei vampiri? Se non proprio non riuscite ad immaginarlo, allora dovete scoprire la piccola chicca offerta da FX e quale modo migliore se non una nuova stagione di What We Do in the Shadows? Nuovi episodi della comedy series prodotta stanno per arrivare, di seguito il primo trailer della seconda stagione.

La serie nasce come adattamento seriale dopo il mockumentary (o documentario parodia) prodotto nel 2014 dal titolo omonimo che vede protagonista un improbabile gruppo di vampiri formato da Taika Waititi, Clement, Jonathan Brugh e Ben Fransham e che vive nella cittadina di Wllington, in Nuova Zelanda, ai giorni nostri.

Al centro della storia il racconto delle loro quotidiane disavventure per scoprire, e riscoprire, le abitudini, le ragioni e l'essenza stessa della vita da umani... Ma non sarà un'impresa semplice neanche per chi è in grado di vivere in eterno!

In Vita da vampiro 2 rivedremo sul set Matt Berry (The IT Crowd), Kayvan Novak (Early Man), Natasia Demetriou (Year Friends) e Harvey Guillen (The Magicians) e si unirà a loro un'ospite d'eccezione: Mark Hamill.

La prima stagione aveva già ospitato grandi nomi come Dave Bautista, Evan Rachel Wood, Danny Trejo, Wesley Snipes, Paul Rubens e Tilda Swinton che avano, a turno, fatto la loro apparizione nei panni di zannuti signori della notte.

La seconda stagione sarà composta di 10 episodi ed andrà in onda dal 15 aprile sul canale FX e in replica il giorno seguente su Hulu. Oltre al trailer, in alto, vi rimandiamo anche al teaser precedentemente distribuito.