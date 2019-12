Il trailer di ZeroZeroZero ci mostra il viaggio della droga attraverso tre continenti

Ad impreziosire la regia di Stefano Sollima, già apprezzato grazie al suo lavoro in "Gomorra - La Serie", troveremo un cast unico composto da Andrea Riseborough , visto in "Morto Stalin se ne fa un altro", Diane DeHaan di "The Amazing Spiderman 2", Gabriel Byrne, Harold Torres, Giuseppe De Domenico e Adriano Chiaramida.

Alla fine del video che trovate in calce alla notizia scopriamo che le puntate della miniserie saranno disponibili a partire dal prossimo 14 febbraio , data in cui gli appassionati delle opere dello scrittore originario di Napoli potranno ammirare il lavoro di una produzione internazionale, nata dalla collaborazione tra Cattleya e Bartlebyfilm.

Abbiamo finalmente una data di uscita per l'attesa serie TV di Sky diretta da Stefano Sollima . Come avete potuto leggere nella nostra anteprima di ZeroZeroZero le aspettative nei confronti della trasposizione del libro omonimo di Roberto Saviano sono altissime, diamo quindi un primo sguardo allo show grazie a questo trailer inedito.

