Traitors: prima immagine dello show con Michael Stuhlbarg

Channel 4 e Netflix hanno rilasciato la prima immagine dello show spy drama Traitors. Precedentemente intitolato Jerusalem, Traitors è diretto da Dearbhla Walsh e Alex Winckler. Divisa in sei parti, Traitors è stata scritta da Bash Doran, sceneggiatore di serie come Masters of Sex con Martin Sheen e Boardwalk Empire con Steve Buscemi.

Traitors è ambientata nel secondo dopoguerra, quando la Gran Bretagna combatte per trovare un posto nel nuovo ordine mondiale. La protagonista è la ventenne Feef Symonds (Emma Appleton), una ragazza entrata nel Servizio Civile nel 1945 in seguito alla vittoria del partito laburista e alla sconfitta di Churchill.

L'obiettivo di Feef è compiere qualcosa d'importante nella vita ma le sue scelte saranno osteggiate e ignorate dalla famiglia e dal suo amante americano (Matt Lauria). La ragazza accetta di spiare il proprio governo per conto degli americani e controllare il rapporto tra il Regno Unito e l'Unione Sovietica. Feef lotta per la propria indipendenza in un periodo complicato della storia del Novecento.

Il cast di Traitors comprende Emma Appleton nel ruolo della protagonista, Feef Symonds, Michael Stuhlbarg - nei panni di un americano zelota - Matt Lauria, Keeley Hawes, Brandon T. Bell e Luke Treadaway.

Traitors andrà in onda su Channel 4 e su Netflix in ambito internazionale, nei primi mesi del 2019.