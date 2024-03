Quale sarà la trama di Star Wars: The Acolyte? Gli ultimi dettagli

Nuovi dettagli su Star Wars: The Acolyte: dopo le novità sulla data di uscita e sulla durata degli episodi, Disney+ ha stimolato la curiosità dei fan con un nuovo poster e una nuova sinossi, che offrono alcune informazioni in più sulla trama della nuova serie dell'universo di Star Wars.

Mentre attendiamo anche l'imminente uscita del trailer di Star Wars: The Acolyte, vediamo cosa sappiamo in più sulla trama dell'attesa serie Disney+. Rispetto alla sinossi resa nota in precedenza ci sono alcuni dettagli in più che sembrano darci diverse conferme su quale sarà il ruolo di alcuni attori nella serie, in particolare quello di Lee Jung-jae e Amandla Stenberg.

"Un'indagine su una scioccante serie di crimini mette un rispettato Maestro Jedi (Lee Jung-jae) contro una pericolosa guerriera del suo passato (Amandla Stenberg). Mentre emergono altri indizi, i due percorrono un sentiero oscuro dove forze sinistre rivelano che non tutto è come sembra".

Nel cast di The Acolyte troviamo anche Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotama e Carrie-Anne Moss. Mentre la trilogia originale, così come le trilogie prequel e sequel, iniziavano durante periodi di grande tensione, The Acolyte sarà la prima serie ambientata durante l'era dell'Alta Repubblica.

La stessa Stenberg ha spiegato come The Acolyte sfida il mito della Forza, offrendo una nuova prospettiva sull'intero franchise: "Nel contesto dell'universo di Star Wars è un periodo di grande pace, in teoria. Ma è anche il periodo di un'istituzione, un tempo in cui la concezione di Forza è molto stringente. L'idea è quella di onorare l'etica di Star Wars e le idee intorno alla Forza, ma anche di sfidarle, spero in maniera armoniosa" ha dichiarato l'attrice.

Su HOUSE OF THE DRAGON STAGIONE 1 STEELBOOK (4K UHD) è uno dei più venduti di oggi.