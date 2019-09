Ci sono i Trandoshani nella nuova immagine di The Mandalorian

In The Mandalorian, a causa della sua collocazione nella timeline dell'universo di Star Wars, avremo modo molto probabilmente di rivedere luoghi e personaggi che fanno parte ormai dell'epica lontana della saga, quella alla quale molti fan anelano quando muovono le loro critiche alla nuova trilogia.

Non sappiamo ancora, naturalmente, se saranno presenti i veri pezzi da novanta, ma dalla nuova foto messa in circolo nelle ultime ore possiamo avere un primo accenno di un piccolo momento amarcord: l'immagine ci presenta infatti una scena di combattimento nella quale vediamo coinvolti il nostro Mandaloriano insieme a due personaggi di razza Trandoshana.

Ricordate? Si tratta di una razza aliena dall'aspetto simile a quello di un rettile alla quale apparteneva Bossk, personaggio che in Star Wars: L'Impero Colpisce Ancora faceva coppia proprio con Boba Fett. Come probabilmente tutti ricorderete Bossk era uno dei cacciatori di taglie più temuti dell'intera galassia: i nuovi personaggi che compariranno in The Mandalorian saranno alla sua altezza?

A proposito di Boba Fett, recentemente è stato chiesto a Jon Favreau se ci sarà la possibilità di rivederlo nella serie con Pedro Pascal. C'è grande attesa anche per il personaggio interpretato da Giancarlo Esposito: proprio l'ex-star di Breaking Bad, qualche giorno fa, ne ha rivelato alcuni dettagli.