Transformers: EarthSpark, Paramount+ svela il cast al completo della nuova serie spinoff

Mentre Transformers sta per tornare al cinema in occasione del suo quindicesimo anniversario, Paramount+ ha rivelato il cast vocale della serie tv Transformers: EarthSpark che verrà ufficialmente presentata al Comic-Con di San Diego il prossimo 22 luglio.

Kat Khavari (Avengers Assemble, Marvel's Spider-Man) sarà la voce di Twitch mentre, Zeno Robinson (Young Justice, Baymax!) sarà Thrash.

Paramount+ descrive la serie: "Progettato sia per i bambini che per le famiglie, Transformers: EarthSpark fonde l'umorismo e il cuore di Nickelodeon con l'azione e l'avventura ad alto rischio dei Transformers. Ambientato sulla Terra ai giorni nostri, Transformers: EarthSpark è incentrato su due bambini umani che creano una connessione con i robot Transformers come mai prima d'ora, lavorando al fianco di queste forme di vita robotiche amatissime dai fan come Optimus Prime e Bumblebee. Questa serie animata è comica, sincera, piena di energia e ricca di azione, con nuovi personaggi e vede protagonista una famiglia umana multiculturale e diversificata , che riflette il mondo attuale in cui viviamo".

La serie animata in CG di 26 episodi "amplierà l'universo animato di Transformers e darà vita a una storia completamente nuova, più di quanto non sembri", ha affermato Olivier Dumont, Presidente di Family Brands di eOne. "Questa nuova serie è una nuova versione creativa del marchio, che entusiasmerà i fan di lunga data in tutto il mondo presenterà al pubblico nuove e avvincenti storie".

In attesa della nuova trilogia cinematografica di Transformers dunque, non ci resta che attendere questa serie animata pronta a debuttare il prossimo 22 novembre su Paramount+.