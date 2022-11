Transformers EarthSpark: svelata la data d'uscita della serie su Paramount+ Italia

Dopo il trailer ufficiale di Transformers EarthSpark, la nuova serie animata del popolare franchise HASBRO dei Transformers si prepara al debutto in Italia su Paramount Plus e su Nickelodeon.

Il debutto è previsto per domani sabato 12 novembre in Italia, ma in due diverse modalità: la nuova serie animata sarà infatti subito disponibile nella sua interezza su Paramount+, il servizio streaming di Paramount Global, mentre su Nickelodeon, il brand per bambini e ragazzi di Paramount in onda sul canale 605 di Sky, sempre da sabato 12 novembre si potranno vedere i primi due episodi, dopodiché l’appuntamento sarà dal 21 novembre, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 20:00.

Originariamente diviso in due frazioni distinti, Autobot e Decepticon, i Transformers stanno per essere scossi con il nuovo Transformers: EarthSpark, dove verrà introdotto un nuovo gruppo, i Terran, che sono i primi robot Transformers nati sulla Terra. Il nuovo gruppo cambierà completamente le carte in tavola della saga, ridefinendo il significato di famiglia. La storia segue la famiglia Malto mentre il loro mondo viene sconvolto quando i Terran prendono vita: da qui si forgerà un'alleanza tra la famiglia umana Malto e i leggendari Autobot, uniti in una grande missione contro i perfidi Decepticons.

