Transformers: EarthSpark, tantissime rivelazioni sul cast al Comic-Con!

Sarebbe potuto passare inosservato il panel di ieri al San Diego Comic-Con dedicato a Transformers: EarthSpark. Non fosse che tantissime nuove new entry sono state annunciate all'interno del cast della serie spinoff. E non è finita: mostrati anche una prima clip esclusiva di ben sei minuti!

La giornata di ieri al San Diego Comic-Con è stata affollatissima. Considerati i vari panel più eclatanti, ritagliarsi una fetta di visibilità non era cosa facile. Solo quello dei Marvel Studios è stato mastodontico, con tantissimi eccitanti aggiornamenti su I Am Groot di James Gunn, dal primo trailer al rinnovo già alla seconda stagione, ma anche un primissimo sguardo a X Men 97. Poi abbiamo visto ben 24 character poster da Gli Anelli del Potere e persino FX ha voluto pubblicare in contemporanea il trailer della stagione conclusiva di Atlanta. In mezzo a tutto questo, la serie animata in 26 episodi dedicata ai giocattoli Hasbro è passata in secondo piano.

Ma in fatto di cast, tanto aveva da raccontare per gli interessantissimi doppiatori che andranno a prestare la loro voce ai vari protagonisti. Sapevamo dell’ingaggio di alcuni, ma non ancora in quale ruolo. Il panel comprendeva alcuni membri del cast vocale, tra cui Danny Pudi (Community), Kathreen Khavari (Dead End: Paranormal Park) e Zeno Robinson (Big City Greens), nonché il creatore della serie e co-produttore esecutivo Dale Malinowski (Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles) e il produttore esecutivo Ant Ward (Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles). Pudi, insieme agli altri membri del cast Alan Tudyk (Resident Alien), Rory McCann (Il Trono di Spade) e Cissy Jones (The Owl House) forniranno le voci rispettivamente a Bumblebee, Optimus Prime, Megatron ed Elita-1.

Altri nuovi membri del cast che daranno voce ai nuovissimi personaggi sono Sydney Mikayla (Kipo and the Age of Wonderbeasts) nei panni dell'intelligente e carismatico ragazzo di 13 anni di nome Robby Malto e Zion Broadnax (Day Shift), che interpreterà la sorella di 9 anni di Robby Morgan 'Mo' Malto. I loro genitori sono Dot e Alex Malto, doppiati rispettivamente da Benny Latham e Jon Jon Briones. New Transformers sarà il duo di fratelli di Twitch e Thrash, Transformers nati sulla Terra doppiati da Khavari e Robinson. Il cattivo della serie, Mandroid, è doppiato da Diedrich Bader (Better Things).