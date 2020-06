Transformers, Power Rangers e D&D: eOne accoglie Michael Lombardo a capo della divisione

Nuova guida creativo-produttiva a capo della divisione televisiva di Entertainment One: Hasbro affida l'incarico di Head of Programming all'ex boss di HBO Michael Lombardo, che si occuperà anche di gestire le IP di Tranformers, Power Rangers e D&D.

"Non otremmo essere più entusiasti di dare il benvenuto a Michel nel team di eOne. La sua incredibilmente impressionante storia di successi durante il suo mandato a capo di HBO ci ha regalato alcune delle serie televisive più innovative e iconiche degli ultimi due decenni" ha affermato Steve Bertram, President Film & Television di eOne "Michael è un vero campione di eccellenza creativa, ed è il leader ideale per guidare la nostra strategia televisiva in tempi in cui il pubblico non si aspetta meno della più alta qualità".

Lombardo stava già agendo da consulente per eOne prima di ricevere formalmente l'incarico, e ora è diventato un membro del team a tempo pieno.

"Nel corso della mia carriera, ciò che mi ha fatto da guida è stata la passione per le grandi storie. Sono entusiasta di far parte di eOne, che è in possesso di alcuni dei brand più amati al mondo, che saranno d'ispirazione per il nostro lavoro, e di un incredibile ventaglio di talenti con cui non vedo l'ora di poter lavorare" ha dichiarato invece Michael Lombardo.

Lombardo, che ha trascorso ben 33 anni in quel di HBO (possiamo ringraziarlo per tanti dei nostri titoli preferiti, da Game of Thrones a True Blood, da Boardwalk Empire a True Detective) si occuperà ora di supervisionare l'attuale programmazione di eOne come la serie di ABC The Rookie, o la serie della stessa HBO Run, ma anche di sviluppare dei nuovi prodotti sulle IP di Hasbro come Tranformers, Power Rangers e Dungeons & Dragons.