Transformers: War For Cybertron: Siege, rivelati cast e sinossi del film Netflix

Solo pochi giorni fa abbiamo saputo con un sensazionale trailer che Netflix è al lavoro su una nuova trilogia ispirata alla saga di Autobot e Decepticons: Transformers: War For Cybertron: Siegearriverà presto sulla piattaforma streaming, ed ecco rivelati i primi dettagli sulla trama ed i membri del cast vocale:

Jake Foushee sarà Optimus Prime

Jason Marnocha sarà Megatron

Linsay Rousseau sarà Elita-1

Joe Zieja sarà Bumblebee

Frank Todaro sarà Starscream

Rafael Goldstein sarà Ratchet

Keith Silverstein sarà Jetfire

Todd Haberkorn sarà Shockwave e Red Alert

Edward Bosco sarà Ultra Magnus e Soundwave

Bill Rogers sarà Wheeljack

Sophia Isabella sarà Arcee

Brook Chalmers sarà Impactor

Shawn Hawkins sarà Mirage

Kaiser Johnson sarà Ironhide

Miles Luna sarà Teletraan I e Cliffjumper

Mark Whitten sarà Sideswipe e Skywarp

Di seguito la sinossi ufficiale di Transformers: War For Cybertron: Siege, primo capitolo della saga d'animazione targata Netflix:

"La storia inizia nelle ultime ore della devastante guerra civile tra Autobot e Decepticon. La guerra che ha distrutto il loro pianeta natale Cybertron è a un punto di svolta. Due leader, Optimus Prime e Megatron, entrambi desiderosi di salvare il loro mondo e unificare il loro popolo, ma solo alle loro condizioni. Nel tentativo di porre fine al conflitto, Megatron è costretto a considerare l'utilizzo dell'Allspark, la fonte d'energia primaria da cui derivano tutta la vita e il potere su Cybertron, per "riformattare" gli Autobot, in modo da unificare il pianeta sotto un'unica bandiera. Sovrastati nel numero, nella forza e sotto assedio, gli Autobot ormai allo stremo orchestrano una serie disperata di contrattacchi in una missione che, nel migliore dei casi, li condurrà alla scelta più dura di tutte: uccidere il loro pianeta così da poterlo salvare".