Transformers War For Cybertron: Siege, Netflix annuncia la data con un trailer epico

Dopo il trailer pubblicato da Netflix, il nuovo Transformers War For Cybertron è pronto al debutto con la prima stagione della trilogia animata, intitolata "Siege".

Nel nuovo trailer vediamo il malvagio Megatron riunire i Decepticons per dare battaglia agli Autobot di Optimus Prime, e a quanto pare ci aspetta una sfida all'ultimo circuito ambientata nell'universo dei Transformers. In particolare la trama si svolgerà alla fine della devastante guerra civile tra le due fazioni: "In inferiorità numerica e militare, stanchi per la battaglia, gli Autobots dovranno mettere in piedi una serie di contrattacchi in una missione che, se tutto dovesse andare per il verso giusto, si concluderà con una scelta impossibile: uccidere il loro pianeta per poterlo salvare".

Il designer John Warden aveva commentato così l'arrivo della trilogia: "Sono i loro ultimi momenti su Cybertron. Tutto ciò che abbiamo fatto è davvero incentrato sulla storia, e credo che cercare dei nuovi media per raccontarla non fa che rendere tutto ciò che riguarda il franchise ancora più forte. Perché non ci stiamo solo rivolgendo ai fan della prima generazione come me, ma stiamo parlando anche ad un gruppo completamente nuovo di fan".

La produzione Netflix farà il suo debutto il 30 luglio 2020 ed è davvero probabile che riuscirà a conquistare gli appassionati dei giocattoli Hasbro di ogni età. Sarà un solido cast di doppiatori a dare la voce ai Transformers.