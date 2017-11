Transparent: gli autori potrebbero eliminare Jeffrey Tambor dalla stagione 5

La scorsa settimana l'attore protagonista di “ Transparent ”,, sarebbe stato accusato di molestie sessuali da una ex assistente, Van Barnes. Tambor ha negato fortemente le accuse ma pare che sia in corso un'investigazione interna ad Amazon.

Per questo motivo sembra che gli autori di “Transparent” stiano già considerando una sceneggiatura della quinta stagione che non preveda la presenza del personaggio principale, Maura Pfefferman, celebrato character interpretato proprio da Jeffrey Tambor. La notizia è stata riportata da Deadline.

Al momento non è stata ancora rilasciata nessuna dichiarazione ufficiale in merito, ma se fosse questo il caso, il cambiamento narrativo dovrebbe essere davvero molto significativo, come pure quello a cui pare che debba andare incontro l'altra serie importante un cui attore è stato coinvolto in uno scandalo hollywoodiano, House od Cards di Netflix.

Vi daremo ulteriori notizie non appena arriveranno.