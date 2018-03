Transparent: Jay Duplass non sa come la serie proseguirà senza Jeffrey Tambor

In una recente intervista,ha parlato dei dubbi sul prosieguo di, dopo il recente abbandono del suo attore protagonista,

L’attore – interprete di Joshua Pfefferman nella serie creata da Jill Solway – è curiosamente ottimista sul futuro dello show e sulla annunciata quinta stagione: “Per alcune persone sarebbe impossibile continuare senza Maura, ma io non saprei”, ha dichiarato Duplass al Daily Beast.

Tambor – premiato con numerosi riconoscimenti per la sua interpretazione nei panni di Maura Pfefferman – è stato estromesso dal cast della serie dopo essere stato accusato di molestie sia dalla sua ex-assistente che dall’attrice Trace Lysette, co-protagonista dello show. Tambor ha negato ogni genere di accuse e ha accusato Amazon per aver mal gestito tutta la vicenda.

“Jill è stata molto sotto pressione negli ultimi tempi – ha continuato Duplass – per via del fatto di non sapere se Tambor sarebbe stato ancora nello show oppure no, e per i cambiamenti ai vertici di Amazon e per il non sapere se chiudere lo show o riaprirlo e dargli una degna conclusione. Allo stesso tempo anche la nostra famiglia, coloro che hanno creato Transparent, ha subito un’implosione emotiva”.

Duplass ha concluso ribadendo di avere “un’enorme fiducia” nelle abilità di Soloway. Nonostante ciò, ammette che questo è stato “un periodo incredibilmente traumatico”.

Non è chiaro fino a che punto i nuovi episodi dovranno essere riscritti, ma Soloway e il suo team - tra cui spicca Jill Gordon, che subentra come showrunner per la quinta stagione - hanno mesi per mettere a punto un piano di "recupero". Il fatto è che, mentre tutti gli attori che interpretano la famiglia Pfeffermans - tra i quali Judith Light, Amy Landecker, Jay Duplass e Gaby Hoffmann - hanno i propri archi narrativi, la trama di Tambor è sempre stata al centro dello spettacolo, ed è quella che dovrà - forse - cambiare.

La quinta stagione di Transparent, come precedentemente annunciato, non arriverà prima del 2019.