Transparent: il primo teaser del "musical finale" rivela il destino di Maura

Amazon Prime Video ha diffuso in streaming il primo teaser trailer del musical che chiuderà definitivamente Transparent, una delle serie di punta del servizio e la prima ad essere stata premiata più volte.

Nel filmato che conferma si tratterà in effetti di un lungo episodio costruito come un vero e proprio musical, scopriamo l'infausto destino riservato a quello che per quattro stagioni è stato il volto e perno principale della narrazione (anche se l'aspetto corale della serie si è man mano sviluppato sempre di più nel corso delle stagioni): Maura, interpretata fino alla quarta stagione da Jeffrey Tambor, è morta e la notizia si ripercuote così sugli altri protagonisti.

Nel cast quindi ritroveremo Judith Light, Amy Landecker, Jay Duplass, Gaby Hoffmann, Alexandra Billings, Kathryn Hahn, Shakina Nayfack, Trace Lysette, così come altri personaggi amati dello show. La sinossi ufficiale del finale recita: "Quando i Pfefferman devono affrontare una perdita che cambierà le loro vite, inizieranno un viaggio sia divertente che malinconico, sfacciato e coraggioso. In questa nuova fase di transizione, verranno a patti con il proprio dolore e si uniranno per celebrare insieme la gioia, la connessione reciproca e la trasformazione".

Come dichiarato in passato dalla creatrice e sceneggiatrice dello show Jill Soloway, l'idea di chiudere la serie con un musical c’è sempre stata e il finale è stato scritto dalla stessa Soloway insieme alla sorella Faith e Shakina Nayfack, una performer transgender. L'autrice spera che il musical finale ricordi al pubblico un mix di popolari titoli come Jesus Christ Superstar, La La Land, Flight of the Conchords e un po' di Yentl.

Come noto, del cast ufficiale di questo ritorno non farà parte Jeffrey Tambor, che quindi non verrà mostrato - presumiblimente - nemmeno in delle scene flashback. L'attore è stato travolto dallo scandalo sessuale seguito alla tempesta scatenata dalle denunce a Harvey Weinstein, ed è stato allontanato dalla produzione. Nel novembre 2017 Amazon ha condotto un'indagine per verificare il comportamento di Tambor sul set. In quel periodo l'attore annunciò la sua uscita da Transparent; la conferma del licenziamento avvenne nel febbraio 2018.

Prodotto da Jill Soloway, Faith Soloway, Andrea Sperling e Joe Lewis, il musical finale di Transparent sarà diffuso su Amazon Prime Video il prossimo autunno.