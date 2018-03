Trapelano in rete le prime immagini del Joker nello show televisivo di Gotham

A lungo si è parlato dell’acerrimo nemico del, una figura che tanti appassionati attendevano a partire dalla magistrale interpretazione dello psicopaticoofferta dall’attore Cameron Monaghan . Dalle foto scattate sul set del serial sembra che si sia giunti alla fine di questa lunga attesa.

In passato vi abbiamo riportato una interessante dichiarazione di Morena Baccarin, la dottoressa Leslie “Lee” Thompkins nella storia di Gotham, la quale ci informava del doppio lavoro che il collega Cameron Monaghan avrebbe svolto all’interno dell’arco narrativo della quarta stagione in corso di programmazione. Monaghan sarebbe stato chiamato dunque ad incarnare non solo Jerome Valeska, ma anche un suo parente, una figura che avrebbe avuto delle forti peculiarità con un personaggio amato e conosciuto dai fan di Batman. I due avrebbero portato terrore e caos tra le strade di Gotham e dalle foto che trovate in calce sembra proprio che il dipartimento di polizia avrà un gran da fare nei prossimi episodi.

Sebbene si attenda una conferma, che quasi certamente arriverà con la messa in onda della puntata in questione, sembra a tutti gli effetti che il Joker farà presto il suo gran debutto nella serie televisiva ideata da Bruno Heller e ad interpretarlo sarà l’attore che in tanti auspicavano come il volto del villain.

In passato sia Monaghan che i produttori dello show hanno più volte smentito l’idea che Jerome fosse il Joker, ma evidentemente un legame tra i due personaggi sussisterebbe. Il make-up utilizzato sull’interprete ricalca un’immagine del Joker che è a metà strada tra la serie animata di Batman e il Jack Napier di Batman con Jack Nicholson.

Il prossimo episodio dello show televisivo, intitolato "One of My Three Soups", è diretto da Ben McKenzie (Jim Gordon) e verrà trasmesso il 29 marzo sul canale Fox.