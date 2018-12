Travelers: online il trailer ufficiale della terza stagione della serie Netflix

Netflix ha diffuso in rete il trailer ufficiale della terza stagione di Travelers, serie fantascientifica che vede tra i protagonisti Eric McCormack, meglio noto per il suo ruolo nella celebre sitcom Will & Grace.

Travelers è ambientata in un futuro lontanissimo, a centinaia di anni di distanza dal nostro presente, ed è incentrata su un gruppo di "viaggiatori" che, attraverso una complessa tecnologia, hanno la possibilità di calarsi nella vita di persone nel 21° secolo, al fine di evitare la caduta dell'umanità.

Nel cast troviamo anche MacKenzie Porter, Patrick Gilmore, Jared Paul Abrahamson, Nesta Cooper e Reilly Dolman. Nel corso della terza stagione, Grant MacLaren ed il suo team di professionisti devono proteggere a tutti i costi la propria identità da occhi indiscreti e al tempo stesso lavorare sotto la guida vigile dell'FBI. Ogni membro dovrà affrontare un proprio punto di rottura, dare la caccia al Traveler 001 e salvare il mondo da un terribile destino.

Per sapere come andrà a finire, non vi resta che attendere il 14 dicembre, data in cui la terza stagione debutterà ufficialmente su Netflix. Cosa ne pensate di questo show? Fatecelo sapere nei commenti, qui sotto.