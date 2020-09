Travis Fimmel: 5 segreti che non conoscevi sul Ragnar di Vikings

Tra non molto tempo assisteremo alla seconda parte della sesta stagione di Vikings, che metterà la parola fine alla serie targata History. Uno dei protagonisti più amati è senza dubbio Travis Fimmel, l'interprete di quel Ragnar Lothbrok che, sebbene sia morto nel quindicesimo episodio della quarta stagione, ha lasciato il segno nel cuore dei fan.

Ma cerchiamo di scoprirne meglio l'interprete oggi, vedendo cinque curiosità che riguardano Travis Fimmel.

Le passioni giovanili: l'attore australiano, nato il 14 luglio 1979 era una promessa del football australiano. Trasferitosi a Melbourne per giocare, ancora giovanissimo, nella squadra del St Kilda Football Club, dovette rinunciarvi dopo essersi rotto la gamba, prima di iniziare la stagione. Il football australiano, che sarebbe potuta essere la sua professione, è rimasta una delle sue passioni, insieme al surf e l'andare in moto. È anche un grande appassionato di camping, e adora visitare spiagge nuove dove potersi cimentare nelle sue attività preferite.

Scoperto "per caso": la sua carriera di modello, che l'ha portato sulla via della recitazione, è iniziata assolutamente per caso. Era stato visto allenarsi in una palestra a Hawthorn, un sobborgo di Melbourne, dal coinquilino di Matthew Anderson, famoso talent scout dell'agenzia di modelli Chadwick Models, leader in Australia del settore.

Lo studio da attore e le sue paure: Travis Fimmel ha studiato recitazione sotto la guida della famosa coaching actor di Hollywood Ivana Chubbuck; l'attore ha dichiarato che ci sono voluti ben due anni perché avesse il coraggio di partecipare alla sua prima audizione, dicendo che: "metà del lavoro di un attore è superare le tue paure e mostrarti vulnerabile di fronte alle altre persone".

L'attivismo e alcuni riti singolari: Fimmel si è sempre dichiarato un grande attivista pro ambiente, e tra le sue convinzioni c'è quella di camminare a piedi nudi. Così si è mostrato in molte trasmissioni televisive nel quale è stato ospite.

Bellezza e pericolo: infine chiudiamo con quella che è una singolare leggenda metropolitana. Da sempre uno dei modelli più apprezzati di Calvin Klein, pare che uno dei suoi cartelloni più famosi sia stato rimosso a Londra, a causa delle macchine che si fermavano su una strada trafficata per ammirarne le fattezze e che avrebbero provocato incidenti e rallentamenti. L'attore si è sempre dichiarato divertito dalla cosa e ci ha spesso scherzato su, definendole semplicemente dicerie. Fatto sta che il cartellone scomparve, apparentemente senza motivo...

Ricordiamo che Travis Fimmel è nel cast della nuova serie Raised by Wolves, che ha esordito da poco sull'emittente americana HBO.

Conoscevate queste curiosità riguardo al nostro amato Ragnar? Fatecelo sapere tra i commenti!