Travis Fimmel: l'attore di Ragnar in Vikings è irriconoscibile nel suo nuovo ruolo

Mentre si sta per concludere la storia di Vikings, l'interprete di Ragnar Lothbrok ha stupito i suoi fan grazie alla sua parte nello show di HBO intitolato Raised By Wolves, che ci mostrerà un lato completamente diverso dell'attore.

Travis Fimmel è entrato a far parte del cast dello show diretto da Ridley Scott e ambientato in futuro post apocalittico, in cui una coppia di androidi di nome Madre e Padre si occupano di un piccolo gruppo di sopravvissuti, difendendoli dalle numerose minacce del loro pianeta. Travis sarà Marcus, un soldato sposato con il personaggio interpretato da Niamh Algar, che è possibile vedere nel trailer dello show condiviso recentemente da HBO Max.

È un grande cambiamento per l'attore, che passerà dalle vicende di una figura storica del nono secolo, ad un personaggio di uno show futuristico, che secondo molti avrà forti influenze da Prometheus e Alien, come era prevedibile considerando i nomi collegati al progetto. Per vedere questa nuova avventura di Travis Fimmel dovremo aspettare il prossimo 3 settembre, quando le puntate dello show saranno rese disponibili all'interno del catalogo del servizio streaming di HBO.

