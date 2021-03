Travis Fimmel era un modello di biancheria: scoprite il passato della star di Vikings

Dopo sei splendide stagioni, finalmente Vikings ha trovato la sua degna conclusione, riuscendo a portare a termine le vicende dei figli di Ragnar Lothbrok nel migliore dei modi. Oggi vogliamo parlarvi di un'incredibile curiosità che riguarda proprio l'attore che si cela dietro al volto di Ragnar, ovvero il bello e impossibile Travis Fimmel.

Abbiamo visto insieme quali siano tutte le domande rimaste irrisolte dopo il finale di Vikings, ma vogliamo trattare del passato di Fimmel, parlandovi di un dettaglio che non tutti conoscono. Sapevate che l'attore australiano, prima di diventare il vichingo più amato della storia, era un modello?

Una carriera alternativa

Fimmel non ha iniziato la sua carriera con la prospettiva di diventare un attore, anzi. Il suo primo sogno era quello di perseguire la sua passione per il football australiano, per diventarne un giocatore professionista, ma un terribile infortunio ne limitò le ambizioni.

Successivamente, e ben prima di prendere parte a Vikings, Fimmel venne notato per la sua prestanza fisica e avvicinato dall'agenzia di modelli Chadwick Model Management, che gli offrì una collaborazione. Forte di questa esperienza (e dopo una breve parentesi a Londra), il ragazzo si trasferì negli Stati Uniti nel 2001, e da questo momento la sua vita cambiò.

Iscrittosi a un concorso per diventare modello nientemeno che per Calvin Klein, Fimmel venne scelto e diventò il simbolo della campagna pubblicitaria più hot della storia di CK: i manifesti dell'uomo, in biancheria intima, vennero tappezzati per le maggiori metropoli del mondo, e si racconta anche il curioso aneddoto che a Londra dovettero rimuovere il suo cartello pubblicitario, in quanto la sua vista creava troppi incidenti per strada. Chissà cosa ne penserebbe Ragnar di tutta questa pubblicità…

In chiusura, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo a quando potrebbe uscire lo spin-off di Vikings dal titolo Vikings: Valhalla.