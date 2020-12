Travis Fimmel, il Ragnar di Vikings è a Bari per le riprese di una nuova serie TV

Tenetevi forti, appassionati di Vikings, soprattutto se pugliesi: Travis Fimmel, storico interprete dell'adorato Ragnar, protagonista dello show targato History Channel, è stato avvistato a Bari, dove sarebbe già da qualche settimana per la preparazione e le riprese dell'annunciata serie western Quella sporca sacca nera.

Le location scelte per la serie sono top secret, ma qualche tempo fa è trapelata la notizia che la produzione si sarebbe mossa soprattutto nella zona delle murge. Il quartier generale dovrebbe però essere a Bari, così come gli alloggi delle star protagoniste, e infatti Fimmel è stato paparazzato mentre passeggiava serenamente per corso Vittori Emanuele II, in pienissimo centro.



Sulla trama e il cast di Quella sporca sacca nera sappiamo comunque ancora molto poco, se non che si tratterebbe di una trasposizione televisiva dell'omonima web serie scritta da Robert Comida e Mauro Aragoni, presentata in anteprima nel 2015 e opzionata per la tv nel 2018. A dirigere troveremo Aragoni e l'irlandese Brian O'Malley e si tratta ovviamente di uno show western.



Abbiamo visto recentemente Travis Fimmel nell'interessante e Raised by Wolves di HBO Max, serie drama fantascientifica prodotta da Ridley Scott e creata da Aaron Guzikowski.



