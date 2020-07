Travis Fimmel oltre Vikings: tutte le serie e i film con l'attore di Ragnar

Travis Fimmel è sicuramente un attore interessante e la sua carriera potrebbe riservare molte altre sorprese, ma dove lo abbiamo già visto al di fuori di Vikings?

L'interprete del leggendario Ragnar Lothbrok in realtà ha avuto modo di partecipare a molti altri progetti sia cinematografici sia televisivi, e nel caso aveste voglia di gustarvi le imprese attoriali di Fimmel ecco le produzioni a cui ha preso parte!

Serie tv

Tarzan : nella serie del 2003 Fimmel recitò proprio nel ruolo del famoso uomo della giungla, in una serie che adattava la storia al mondo moderno e all'ambiente di New York. Purtroppo i bassi ascolti posero fine alla prima stagione prima del tempo.

: nella serie del 2003 Fimmel recitò proprio nel ruolo del famoso uomo della giungla, in una serie che adattava la storia al mondo moderno e all'ambiente di New York. Purtroppo i bassi ascolti posero fine alla prima stagione prima del tempo. The Beast: anche la serie tv con Patrick Swayze non andò oltre alla prima stagione, stavolta per l'aggravarsi delle condizioni di salute del noto attore protagonista, che sarebbe scomparso di lì a poco. Nella serie interpretava un veterano della polizia, che doveva prendere sotto la propria ala un giovane collega irruento (Fimmel, per l'appunto).

non andò oltre alla prima stagione, stavolta per l'aggravarsi delle condizioni di salute del noto attore protagonista, che sarebbe scomparso di lì a poco. Nella serie interpretava un veterano della polizia, che doveva prendere sotto la propria ala un giovane collega irruento (Fimmel, per l'appunto). 50 States of Fright: dopo altri ruoli in serie minori e dopo il successo di Vikings, Fimmel si è messo al servizio di Sam Raimi per la sua serie incentrata sulle leggende metropolitane.

Film

The Baytown Outlaws - I Fuorilegge: qui recita nei panni di uno dei fratelli Oodie, un gruppo di giustizieri che opera al di fuori della legalità e che si ritroverà invischiato in una violenta vicenda.

qui recita nei panni di uno dei fratelli Oodie, un gruppo di giustizieri che opera al di fuori della legalità e che si ritroverà invischiato in una violenta vicenda. Il piano di Maggie: la protagonista (Greta Gerwig) decide di avere un figlio e di crescerlo da sola, per questo sceglie Guy Chambers (Fimmel) come donatore del seme. Il film drammatico vede anche la presenza di Ethan Hawke nei panni di uno scrittore e antropologo in crisi.

Warcraft - L'Inizio: nel ruolo di Anduin Lothar , comandante del regno di Roccavento, Fimmel ha avuto modo di addentrarsi anche nel genere fantasy per il film diretto da Duncan Jones e ispirato al celebre universo di Warcraft.

, comandante del regno di Roccavento, Fimmel ha avuto modo di addentrarsi anche nel genere fantasy per il film diretto da Duncan Jones e ispirato al celebre universo di Warcraft. C'era una volta Steve McQueen: la pellicola, ambientata tra gli anni '70 e '80, tratta la storia di una rapina messa in piedi da un gruppo di criminali che puntano ad un fondo in nero appartenente al presidente Nixon. Un ruolo da assoluto protagonista per l'attore.

Altre produzioni lo hanno visto presente in ruoli minori, e al momento il suo ritorno è atteso nella nuova serie di Ridley Scott Raised By Wolves, la cui trama sarà incentrata su due androidi, incaricati di crescere bambini umani su un pianeta ancora da colonizzare. Non manca dunque la varietà nel curriculum di Fimmel, ed è molto probabile che in futuro si affermerà come uno degli attori più importanti del panorama moderno.