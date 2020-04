Tre generazioni a confronto nella nuova clip di Brooklyn Nine-Nine

E! Online ha pubblicato in esclusiva una clip dal prossimo episodio di Brooklyn Nine-Nine, intitolato Admiral Peralta. Nel breve video vediamo Jake (Andy Samberg), futuro padre, chiacchierare con suo padre (Bradley Whitford) e con suo nonno (Martin Mull), ma la riunione familiare non va come sperato.

Per quanto Jake sia deluso da suo padre, il rapporto tra quest'ultimo e il nonno potrebbe essere anche peggiore. Jake trova il modo di farli incontrare, e i due iniziano a parlare del passato, dei loro ricordi, di come amassero giocare insieme. Specialmente quella volta in cui il bambino dei vicini cadde dalla bicicletta rompendosi un braccio, una frattura così brutta da vedere sporgere l'osso.

"Ok ragazzi, siete due mostri, ma state andando alla grande!" osserva così Jake.

Secondo la sinossi di Admiral Peralta, "i Peralta si riuniscono per quello che dovrebbe essere un divertente evento familiare, ma qualcosa va storto. Nel frattempo, Amy e Rosa lavorano su un caso di alto profilo, mentre Terry spera di unirsi alla banda di New York."

Il nuovo episodio di Brooklyn Nine-Nine, in onda il giovedì sera alle 20.30 su NBC, promette non solo risate, ma anche qualche momento emozionante tra nonno, padre e figlio. L'episodio del 26 marzo ha avuto J.K. Simmons come guest star, e nello stesso giorno Brooklyn Nine-Nine 7 ha debuttato in Inghilterra.