Tre dei migliori scrittori di Doctor Who torneranno al lavoro sulla dodicesima stagione

Ottime notizie per tutti i fan della celebre serie TV prodotta dall'emittente televisiva BBC: mentre sono in corso i preparativi per il Doctor Who Day, scopriamo i nomi dei prossimi sceneggiatori che si occuperanno di scrivere le avventure inedite del Dottore.

Tre di questi hanno già apposto la loro firma ad alcune delle puntate più avvincenti dello show: parliamo di Vinay Patel, conosciuto per il suo lavoro in "Demons of the Punjab", Ed Hime, responsabile di "It Takes You Away" e Pete McTighe sceneggiatore di "Kerblam!". Insieme a loro troveremo le new entry Nina Metivier, Maxine Alderton e Charlene James.

Inizia così a formarsi la prossima stagione ideata da Chris Chibnall, che ha commentato così la notizia: "Siamo entusiasti che Doctor Who continua ad attrarre alcuni dei migliori e più dinamici talenti della televisione. Inoltre insieme alle vecchie conoscenze, vogliamo dare il benvenuti ai nuovi arrivati nel mondo di Doctor Who".

Nel frattempo continuano le indiscrezioni sulle prossime avventure del Dottore interpretato da Jodie Whittaker e dei suoi amici Bradley Walsh, Tosin Cole e Mandip Gill, abbiamo scoperto infatti che nella dodicesima stagione di Doctor Who ritornerà un villain famoso. La prima puntata andrà in onda nel corso dei primi mesi del 2020 su BBC One, ma ancora non conosciamo la data di uscita in Italia.