Tre nuovi attori si aggiungono al cast di The Wheel of Time

The Wheel of Time è una delle produzioni Amazon Prime Video attorno alle quali verte maggiormente la curiosità di attuali e futuri abbonati al servizio: lo show ha ambizioni decisamente molto alte, ed è interessante dunque vedere quali nomi stiano man mano aggregandosi al cast.

Abbiamo visto ad inizio mese, ad esempio, nomi come Álvaro Morte, Hammed Animashaun, Alexandre Willaume e Johann Myers aggiungersi al cast di The Wheel of Time. Di oggi è invece la notizia di tre nomi nuovi che andranno a raggiungere i loro colleghi: si tratta di Priyanka Bose (Lion), Taylor Napier (All About April) ed Emmanuel Imani (Black Earth Rising). Tutte e tre le new entry andranno ad interpretare personaggi che presenzieranno per buona parte degli episodi della serie.

Nuovi acquisti a parte, l'intero cast di The Wheel of Time che affiancherà la protagonista Rosamund Pike era stato rivelato lo scorso agosto. "La saga epic-fantasy è ambientata in un mondo dove la magia esiste, ma solo le donne possono esercitarla. La storia segue Moirane, un membro dell'oscura ed autorevole organizzazione al femminile chiamata Aes Sedai, mentre si imbarca in un viaggio pericoloso attraverso il mondo insieme a cinque giovani uomini e donne. Moiraine crede che uno di loro possa essere la reincarnazione di un individuo incredibilmente potente che, stando ad una profezia, salverà l'umanità o la distruggerà. La serie attinge da numerosi elementi della cultura e filosofia europea ed asiatica, come ad esempio la natura ciclica del tempo, presente nel Buddismo e nell'Induismo" recita la sinossi ufficiale dello show, la cui produzione è partita lo scorso settembre.