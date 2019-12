Tre nuovi attori nel cast della terza parte de Le Terrificanti Avventure di Sabrina

Tre nuove aggiunte al cast della terza parte de Le Terrificanti Avventure di Sabrina: Sam Corlett, Sky Marshall e Jonathan Whitesell arriveranno a Grendale per combinarne di ogni.

Netflix deve proprio sentire lo spirito delle feste, quest'oggi: dopo il trailer di To All The Boys: P.S. I Still Love You, arriva anche l'annuncio di tre nuovi membri del cast della serie dedicata alla strega adolescente, Sabrina (Kiernan Shipka).



"Felice solstizio, Streghe! Abbiamo il regalo perfetti per voi...❄️Diamo il benvenuto nella nostra congrega a Sam Corlett, Sky Marshall e Jonathan Whitesell per la terza parte [dello show]❤"



Corlett sarà Caliban, "un giovane dal fascino peculiare e tenebroso. Caliban è il cosidetto Principe dell'Inferno, scolpito dall'argilla della Città di Pandemonium. Sfida Sabrina per il controllo del Trono dell'Inferno, mentre scoccano le scintille infernali tra di loro".



Marshall, invece, interpreterà Mambo Marie, "una bellissima sacerdotessa voodoo. Mambo Marie aiuterà Prudence e Ambrose a rintracciare Blackwood. Ma Mambo ha i suoi obiettivi personali, così come le sue stesse passioni, che la conducono alla congrega... E da Zelda".



Whitesell sarà Robin, "un giovane affascinante con qualcosa di 'elfico'. Robin è dolce e premuroso, ma anche un combinaguai, e forse, anche qualcosa di più pericoloso. Viaggia con una carovana che arriva a Greendale per la fiera, e svilupperà sentimenti per Theo".



La terza parte de Le Terrificanti Avventure di Sabrina sarà disponibile dal 24 gennaio su Netflix.