Tre nuovi trailer presentano i giovani protagonisti di Cobra Kai

Cobra Kai, la nuova serie TV prodotta da YouTube Red, torna a farsi conoscere dai propri fan grazie a tre nuovi trailer che presentano i protagonisti delle vicende narrate. Faremo la conoscenza di Miguel, Sam e Robby, le tre nuove promesse del karate, oltre a rivedere volti noti come Ralph Macchio e William Zabka.

La storia inizia con Johnny Lawrence, interpretato da Zabka, che prende il ruolo del Maestro Miyagi e diventa sin da subito il mentore di Miguel, ovvero Xolo Maridueña, un ragazzo vittima di bullismo. Nel frattempo il Daniel LaRusso di Macchio è diventato un uomo d'affari, ma quando girano le voci del ritorno in scena di Lawrence non riesce certo a stare in disparte.

Sam, interpretata da Mary Mouser, è la figlia di LaRusso, che per forza di cose si è avvicinata al karate sin dalla tenera età, mentre Robby è il figlio ribelle di Lawrence, che verrà portato sullo schermo da Tanner Buchanan.

Da quello che possiamo notare dai trailer, il tono di Cobra Kai sembra essere molto più serio di quello che abbiamo visto in Karate Kid; rimane da capire come verrà affrontata dallo show questa nuova impostazione narrativa, dato anche che la prima serie conterà 10 episodi della durata di 30 minuti ciascuno, una tempistica più vicina alla sitcom che alla commedia.