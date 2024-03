Tre serie stupende da vedere su Prime Video questa settimana

Avete terminato la vostra serie preferita e siete alla ricerca di nuovi/vecchi titoli da recuperare questa settimana su Amazon Prime Video? Oggi vi consigliamo tre serie tv presenti nel catalogo dello streamer che potrebbero fare al caso vostro e farvi innamorare nuovamente di un personaggio, di una location o di una storia.

A fine febbraio sono state annunciate le nuove serie tv di Prime Video ma se siete già ora alla ricerca di ironia ma anche di riflessioni non banali in una cornice semplice ma ficcante, la serie ideale è Fleabag, lo show che ha fatto conoscere al mondo il talento a tutto tondo di Phoebe Waller-Bridge, nei panni di una giovane trentenne londinese che cerca di barcamenarsi nella vita della capitale britannica. Lo show verte sulle difficoltà della giovane che lavora in una caffetteria aperta con la sua migliore amica, al rapporto conflittuale con la sua famiglia disfunzionale e alla sua vita sessuale piuttosto turbolenta.

Se amate la stand-up comedy allora è d'obbligo innamorarsi di La fantastica signora Maisel, con protagonista la futura Lois Lane del Superman di James Gunn nel DC Universe, Rachel Brosnahan, nelle vesti di Midge Maisel, una casalinga benestante della New York di fine anni '50 che si accorge di avere una predisposizione per la comicità e inizia ad esibirsi allo storico Gaslight Cafe nel Greenwich Village.

Avete già visto entrambe le serie e cercate qualcosa di più recente? Ecco che potrebbe fare al caso vostro Regina Rossa, miniserie tv poliziesca di produzione ispanico-messicana, che racconta la storia di una coppia insolita di investigatori al soldo di un'agenzia segreta finanziata dall'Unione Europea. La serie è già disponibile sulla piattaforma dallo scorso 7 marzo.

Scoprite tutte le serie tv Prime Video in arrivo a marzo 2024.

AQUAMAN E IL REGNO PERDUTO (BS) è uno dei più venduti oggi su