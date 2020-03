Le tre stagioni di Humans tornano ad aprile su Timvision

Tra i contenuti annunciati in arrivo da Timvision nel mese di aprile spiccano le tre stagioni di Humans, serie tv fantascientifica diventata di culto. Sarà disponibile il cofanetto completo, con tutti gli episodi dello show basato sulla serie svedese Real Humans.

La prima stagione di Humans (leggi qui il nostro first look) è stata trasmessa nel 2015 su Channel 4. Sono poi arrivati il rinnovo per la seconda stagione e la produzione della terza, iniziata nel settembre 2017. La serie è ambientata in un futuro prossimo e ha per protagonisti dei synth, androidi avanzati che seguono le leggi della robotica di Asimov, che sono utilizzati dagli umani per lavori umili e sono programmati per non provare alcun tipo di sentimento o di dolore. La situazione inizia a sfuggire di mano quando si scopre che uno dei synth, ricondizionato, è in grado di comportarsi come un essere umano, con propri pensieri, desideri e sentimenti.

Fanno parte del cast di Humans, tra gli altri, Gemma Chan, Katherine Parkinson, Tom Goodman-Hill, William Hurt e Carrie Ann Moss.

Tra gli altri contenuti recentemente annunciati da Timvision, da segnalare i film Il giorno più bello del mondo, diretto e interpretato da Alessandro Siani, in uscita il 12 aprile, e L'Immortale, che fa da ponte tra la quarta e la quinta stagione di Gomorra e svela il destino di Ciro Di Marzio (Marco D'Amore).

Saranno disponibili ad aprile anche My Little Pony - Il film, Wonder, Nella tana dei lupi, e per i più piccoli, Robot Trains, Sissi - La giovane imperatrice e The Hive - La tana delle api.