Treadstone: USA Network ordina ufficialmente la serie dell'universo di Jason Bourne

Qualche mese fa USA Network ha ordinato diversi pilot per una serie televisiva ambientata nell'universo di Jason Bourne intitolata Treadstone. Oggi, secondo quanto riporta The Hollywood Reporter, il progetto è stato ordinato ufficialmente, con l'inizio della produzione programmato per il 2019.

Lo show esplorerà le origini della storia e delle azioni presenti del programma della CIA conosciuto come Treadstone, una operazione segreta che sfrutta il protocollo di modificazione del comportamento per trasformare i suoi agenti in assassini superumani inarrestabili. Jason Bourne, il personaggio principale del franchise della Universal Pictures, è stato non a caso un prodotto di tale programma.

Tim Kring, il creatore di Heroes, si occuperà della sceneggiatura, mentre Ramin Barhan dirigerà il pilot. I due ricopriranno anche il ruolo di produttori esecutivi insieme a Ben Smith e Jeffery Weiner per la Captivate, in collaborazione con Justin Levy e Bradley Thomas per la Imperative Entertainment.

Il primo capitolo della saga è arrivato sul grande schermo nel 2002 con The Bourne Identity, film che vede Matt Damon nei panni del protagonista. L’ultima pellicola del franchise, Jason Bourne, risale al 2016. Il film diretto da Paul Greengrass ha ottenuto in tutto il mondo una cifra che si aggira intorno ai 415.5 milioni di dollari. Siete curiosi di vedere l'universo di Jason Bourne su piccolo schermo?