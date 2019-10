Treadstone: vediamo il nuovo trailer della serie di Amazon Prime Video

Abbiamo recentemente scoperto i primi nomi del cast di Treadstone, serie TV ambientata nell'universo cinematografico di Jason Bourne. Vediamo ora il primo trailer del nuovo thriller d'azione distribuito da Amazon Prime Video.

Sarà infatti disponibile a partire da gennaio 2020 nel catalogo della piattaforma streaming creata dalla multinazionale di Jeff Bezos, permettendoci quindi di scoprire la misteriosa Operazione Treadstone, programma della CIA per creare degli assassini dalle capacità sovrumane, a cui affidare le missioni più pericolose. Tra i produttori esecutivi troveremo Ben Smith e Jeffrey Weiner, entrambi hanno già lavorato ai film della saga principale. Nel cast invece saranno presenti Jeremy Irvine, Tracy Ifeachor, Omar Metwally, Brian J. Smith e altri.

Dal video presente in calce alla notizia possiamo dare una prima occhiata al mondo della serie TV, che si prospetta essere ricco di azione e di colpi di scena, come i fan sono stati abituati dai film di successo con protagonista Matt Damon. Brad Beale, Vice President of World Wide Content Licensing dell'azienda statunitense ha dichiarato di essere molto soddisfatto per l'aggiunta di Treadstone, opera che sarà uno dei prodotti di punta di Prime Video del 2020.

In attesa di ulteriori informazioni, vi lasciamo con la nostra recensione di Jason Bourne, pellicola più recente della saga cinematografica dedicata al famoso agente segreto.