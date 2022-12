Treason: 5 curiosità sulla serie Netflix con Charlie Cox (e un easter-egg a Spider-Man)

La piattaforma di streaming on demand Netflix da oggi risponde a Jack Ryan 3 su Prime Video con la nuova serie originale Treason, che vede il ritorno di Charlie Cox sul servizio diversi anni dopo il successo di Marvel's Daredevil.

Per prepararvi alla visione, abbiamo raccolto in questo articolo 5 cose che dovete sapere su Treason prima di premere play. Le curiosità, come sempre, sono disponibili nell'elenco qui sotto:

La trama : Addestrato e formato dall'MI6, Adam Lawrence sembra avere la strada segnata: ma un bel giorno il passato bussa alla sua porta sotto le spoglie di Kara, una spia russa con la quale ha trascorsi complicati, obbligandolo a rimettere in discussione tutto e tutti. Tra Kara, Adam e la moglie Maddy si crea un triangolo: i tre cercano di rivelare i segreti l'uno dell'altra, mentre gestiscono relazioni politiche e diplomatiche, e cercano di proteggere le loro vite personali e quelle dei loro cari.

: Addestrato e formato dall'MI6, Adam Lawrence sembra avere la strada segnata: ma un bel giorno il passato bussa alla sua porta sotto le spoglie di Kara, una spia russa con la quale ha trascorsi complicati, obbligandolo a rimettere in discussione tutto e tutti. Tra Kara, Adam e la moglie Maddy si crea un triangolo: i tre cercano di rivelare i segreti l'uno dell'altra, mentre gestiscono relazioni politiche e diplomatiche, e cercano di proteggere le loro vite personali e quelle dei loro cari. Il cast : oltre all'uomo copertina Charlie Cox, il cast di Treason include tantissime superstar internazionali tra cui Olga Kurylenko, Oona Chaplin (che rivedremo prossimamente nei sequel di Avatar La via dell acqua) e Ciarán Hinds, oltre a Tracy Ifeachor, Avital Lvova, Alexandra Guelff, Brian Law e Adam James.

: oltre all'uomo copertina Charlie Cox, il cast di Treason include tantissime superstar internazionali tra cui Olga Kurylenko, Oona Chaplin (che rivedremo prossimamente nei sequel di Avatar La via dell acqua) e Ciarán Hinds, oltre a Tracy Ifeachor, Avital Lvova, Alexandra Guelff, Brian Law e Adam James. Colleghi MCU : Charlie Cox e Olga Kurylenko fanno entrambi parte della saga Marvel, il primo nei panni di Daredevil e la seconda nei panni di Taskmaster, personaggio introdotto in Black Widow. Tutti e due torneranno nel MCU nel 2024, Charlie Cox in primavera su Disney Plus con la serie tv Daredevil: Born Again e Olga Kurylenko a luglio al cinema con Thunderbolts.

: Charlie Cox e Olga Kurylenko fanno entrambi parte della saga Marvel, il primo nei panni di Daredevil e la seconda nei panni di Taskmaster, personaggio introdotto in Black Widow. Tutti e due torneranno nel MCU nel 2024, Charlie Cox in primavera su Disney Plus con la serie tv Daredevil: Born Again e Olga Kurylenko a luglio al cinema con Thunderbolts. Easter-egg di Spider-Man : a proposito di MCU, in una scena di Treason Charlie Cox strizza l'occhio ai fan con un evidente easter-egg a Spider-Man. Non facciamo spoiler, ma se non volete perdervelo vi avvisiamo di fare attenzione al gioco della carte e dei nomi già protagonista di una famosa scena di Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino. Cox, come saprete, dopo aver interpretato Daredevil per Netflix ha 'esordito' nel MCU proprio durante Spider-Man: No Way Home.

: a proposito di MCU, in una scena di Treason Charlie Cox strizza l'occhio ai fan con un evidente easter-egg a Spider-Man. Non facciamo spoiler, ma se non volete perdervelo vi avvisiamo di fare attenzione al gioco della carte e dei nomi già protagonista di una famosa scena di Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino. Cox, come saprete, dopo aver interpretato Daredevil per Netflix ha 'esordito' nel MCU proprio durante Spider-Man: No Way Home. Il futuro di Charlie Cox: oltre a riprendere il ruolo di Matt Murdock nella già citata Daredevil: Born Again, l'attore britannico sarà ancora l'avvocato cieco di Hell's Kitchen nella prossima serie tv MCU Echo e nella serie animata Spider-Man: Freshman Year, nel quale avrà un ruolo da doppiatore. Secondo le indiscrezioni, inoltre, Daredevil potrebbe avere anche un ruolo in Spiderman 4, prossimo capitolo della saga Sony-Marvel con Tom Holland.

Treason è ora disponibile su Netflix. Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Treason.