Treason: in arrivo una nuova serie Netflix con Charlie Cox, Olga Kurylenko e Oona Chaplin

Con un già ricco catalogo di arrivi di Dicembre, Netflix ha deciso di ordinare un'altra serie, intitolata Treason, che vedrà nel cast principale Olga Kurylenko, Oona Chaplin e Charlie Cox. La prima è nota principalmente per Quantum of Solace, mentre la seconda per GOT. Cox è invece Daredevil nell'MCU.

La serie in questione è stata creata da Matt Charman, che la produrrà anche insieme alla sua compagnia, la Binocular Productions. Charman è al suo secondo progetto con Netflix dopo The Mothership, e un ipotetico successo dei suoi lavori potrebbe prolungare la sua collaborazione con il colosso.

Treason segue Adam Lawrence, che è in addestramento con l'MI6, e la cui carriera sembra già pronta a prendere una direzione. L'uomo, tuttavia, vede ritornare il suo passato quando Kara, una spia russa con cui condivide un vissuto complicato, lo trova. Questo evento lo porterà a mettere in discussione tutto e tutti nella sua vita. Si verrà a comporre un triangolo, che oltre ad Adam e Kara coinvolge anche la moglie di lui, Maddy, in un gioco in cui ognuno nasconde dei segreti, mentre si prova a navigare nelle relazioni politiche e diplomatiche.

Si tratta sicuramente di un progetto importante, che viene fuori dalla sezione di Netflix UK, dove è descritto come un The Bodyguard che incontra John Le Carre. Con delle premesse del genere, a noi non resta che attendere.