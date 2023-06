Treat Williams, il cast di Everwood commosso per la scomparsa dell'attore

Treat Williams è scomparso improvvisamente lunedì a causa di un incidente stradale e nelle ultime ore sono numerosi i messaggi social che omaggiano l'attore, protagonista anche al cinema in lungometraggi come Hair, C'era una volta in America e Il principe della città. In Italia era conosciuto maggiormente per la serie Everwood.

E proprio il cast di Everwood nelle ultime ore ha tributato parole emozionanti nei confronti di Williams.



In primis, Gregory Smith, che nella serie interpretava il figlio primogenito Ephram:"Notizia devastante ieri. Treat era un uomo meraviglioso. Per molti versi lo vedo ancora come una figura paterna. Everwood è stato un periodo molto formativo e mi ha insegnato tanto sulla vita, sul nostro mestiere e sull'importanza dell'avventura in entrambi. Sarò sempre grato per il tempo trascorso insieme e per la saggezza che ha condiviso. Mandiamo tutto il nostro affetto alla sua famiglia. Ci mancherà profondamente".

Anche Sarah Drew ha condiviso un pensiero per il collega:"Sono totalmente devastata dalla tragica e improvvisa morte di Treat Williams. La mia esperienza nel lavorare con Treat a Everwood ha segnato la mia vita e la mia carriera. Abbiamo avuto una famiglia meravigliosa ed estremamente vicina durante gli anni trascorsi a Salt Lake City. Ho imparato così tanto dal talento di Treat e dalla sua leadership, e abbiamo perso una luce brillante oggi. Il mio cuore è rivolto alla sua famiglia".

Anche Chris Pratt, divenuto famoso proprio grazie a Everwood, ha dedicato un messaggio per la morte di Treat Williams:"È una stagione incredibilmente triste per il cast e la troupe di Everwood. Siamo ancora scossi dalla perdita di John Beasley e ieri abbiamo perso anche Treat Williams. Entrambi erano attori eccezionali, mariti, padri e amici meravigliosi. Ci mancheranno tantissimo. Ho imparato molto lavorando con ognuno di loro. Le famiglie Beasley e Williams saranno sempre nelle preghiere della mia famiglia. Che si possa rivedervi e che Dio vi benedica. Abbracciate i vostri cari, contattate le persone a cui pensate, la vita è fragile, preziosa e finita. Abbracciatevi l'un l'altro. E se cercate qualche film da guardare questa settimana date un'occhiata a Treat in Il principe della città, Hair o Cosa fare a Denver quando sei morto. E John potete vederlo in The Apostole, Walking Tall e Rudy".



Emily VanCamp ha scritto:"Le molte volte che abbiamo lavorato insieme è stato meraviglioso ed ero sempre entusiasta in attesa della volta successiva. Mando tutto il mio amore alla tua famiglia, Treat. Vola in alto amico mio".



Ieri altri tributi per Treat Williams sono stati pubblicati sui social.