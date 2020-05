Tredici 4, svelata la data di uscita: l'arrivo su Netflix è imminente

A sorpresa, Netflix ha diffuso in rete un breve dietro le quinte della quarta e ultima stagione di Tredici per annunciare la data di uscita dei nuovi episodi, che seguiranno il gruppo di protagonisti al loro ultimo anno alla Liberty High.

Sulle note di "The Night We Met" di Lord Huron, la featurette mostra alcuni toccanti momenti del cast e della troupe alle prese con i loro ultimi giorni sul set. Alla fine del filmato, che potete trovare in alto, viene finalmente svelato il giorno di arrivo su Netflix: 5 giugno.

Al momento sappiamo ancora poco sulla trama della stagione finale, che però porterà con sé alcune interessanti novità: tra le new entry del cast troviamo infatti Jan Luis Castellanos (Runaways) nei panni di Diego Torres, carismatico e aggressivo leader di una squadra di football i cui componenti sono i crisi per la perdita di uno di loro, e Gary Sinise nel ruolo del detective Mac Taylor, personaggio descritto come molto sensibile e deciso che farà di tutto per aiutare Clay (Dylan Minnette) a sconfiggere la depressione e il dolore.

Cosa vi aspettate dalla stagione finale? Fateci sapere la vostra, come sempre, nell'area dedicata ai commenti. Nel frattempo, a proposito del colosso dello streaming, vi lasciamo ad un recente sondaggio sulla migliore serie di Netflix.