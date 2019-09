Tredici: Alisha Boe confessa chi avrebbe voluto come colpevole del caso della stagione

Come pubblicizzato da Netflix, la terza stagione di Tredici si è concentrata sul mistero intorno alla morte di Bryce Walker (Justin Prentice). Intervistata da TV Guide, Alisha Boe, che interpreta Jessica, ha parlato dell'arco narrativo del suo personaggio.

Nel season finale viene rivelato il suo coinvolgimento nell'omicidio e l'attrice ha confessato che avrebbe voluto che in realtà fosse stata Jessica a compierlo.

Quando Boe ha scoperto il ruolo di Jessica nella vicenda era “sconvolta. Ma anche delusa perché avrei voluto essere io a farlo. Ma in qualche modo ero felice di averne preso parte in quel modo perché ha senso nella storia raccontata”. Secondo l’attrice, Jessica non ha raggiunto una sorta di catarsi in qualche modo terapeutica, anzi nella quarta stagione dovrà affrontare le conseguenze di quanto accaduto. “Non posso nemmeno immaginare come sia prendere parte a un omicidio. È traumatizzante”.

Nonostante tutto, Jessica afferma che il gruppo merita di essere felice e anche l’attrice se lo augura. “Lo spero davvero. Spero che lo show si concluda su note più leggere e che Jessica riesca a terminare il liceo diventando una donna forte e indipendente, che non è definita dal proprio trauma”.

Alla domanda su quale crede che sia il finale ideale per il personaggio, la Boe ha risposto: “Non sarà guarita del tutto, perché è un processo continuo. Se sei Jessica e hai vissuto tutte quelle esperienze, sarà un viaggio in continuo divenire. Ma riuscire a usare quelle esperienze per fare del bene in futuro e avere uno scopo nel mondo, aiutare gli altri… ecco quello che vuole. Lei vuole aiutare le persone”.



In questi giorni Grace Saif ha abbandonato Instagram a causa di commenti molesti da parte dei fan che non hanno apprezzato l'introduzione del suo personaggio nello show.



Avete apprezzato la terza stagione di Tredici?