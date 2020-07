Tredici, Christian Navarro pronto a diventare un eroe DC: 'È l'unico ruolo che voglio'

Ora che Tredici è giunta a termine con un finale controverso, i vari attori sono pronti per aggiungere nuove esperienze al loro curriculum: tra questi, Christian Navarro ha già le idee chiare e starebbe puntando ad un personaggio della DC.

Lo ha annunciato lui stesso postando su Twitter una breve gif animata con protagonista Blue Beetle, celebre eroe dei fumetti che nel corso dei decenni è stato ritratto in più versioni. Quella a cui fa riferimento l'attore è l'ultima incarnazione, la cui vera identità risponde al nome di Jaime Reyes, creato nel 2005 e divenuto in breve tempo uno dei personaggi più famosi, riuscendo ad apparire persino in Smallville.

"Il blu mi dona", ha commentato cripticamente Navarro, aprendo la porta alle ipotesi sugli eventuali progetti live action basati su Blue Beetle. Ancora non c'è nulla di certo, ma l'attore sarebbe già disposto a salire a bordo del progetto, e poco dopo è tornato a dire la sua:

"È l'unico ruolo che voglio. I latini sono il gruppo con più spettatori, ci meritiamo un nostro supereroe. Jamie Reyes è quel supereroe, e non c'è nessun altro al mondo più preparato di me per portarlo in vita".

Il personaggio è riuscito infatti ad interessare soprattutto la comunità latina, che si è sentita rappresentata in un mondo di cinecomics in cui spesso prevalgono i personaggi bianchi. Che Warner Bros. si sia messa in ascolto? Potrebbe decidere di dare spazio ad altri personaggi dopo Justice League e in effetti aveva già annunciato il suo interesse nei confronti di Blue Beetle.