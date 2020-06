Tredici, David Druin promette: 'La serie Netflix avrà un vero finale'

Con l'arrivo della quarta stagione di Tredici su Netflix, i fan della celebre serie TV sono ansiosi di scoprire come si concluderanno le vicende dei protagonisti. Anche David Druin ha voluto parlare del finale dello show.

L'attore interprete di Tyler Down ha risposto alle domande di TV Line, affermando che :"Siamo davvero fortunati che Netflix ci ha dato la possibilità di girare tutte queste stagioni e scrivere un vero finale. Non tutte le serie hanno questo lusso, per questo sono molto felice. Le puntate saranno diverse da quelle delle precedenti stagioni, in cui vedevamo i protagonisti ispirati da un evento centrale. In questa stagione analizzeremo tutto quello che è successo ai personaggi e vedremo come reagiranno a questi eventi. Ci stiamo muovendo in una direzione quasi opposta rispetto al passato, è stato molto divertente".

David Druin ha poi rivelato cosa ne pensa del suo personaggio: "Tyler non fa sempre le scelte migliori, ma è il primo che cerca di rimediare ai suoi errori, mi è sempre piaciuto questo suo lato del carattere". Ricordiamo che le dieci puntate inedite sono già disponibili nel catalogo di Netflix, se non lo avete ancora fatto vi consigliamo di vedere il trailer della quarta stagione di Tredici.