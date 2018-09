Tredici: due membri del cast promossi a series regular

Secondo quanto riporta Deadline, Timothy Granaderos e Brenda Song sono stati promossi a series regular per la terza stagione di Tredici, la serie teen drama targata Netflix ispirata all'omonimo romanzo scritto da Jay Asher che racconta la storia di Hannah Baker e le vicende che hanno portato la giovane ragazza a togliersi la vita.

Granaderos è apparso nelle scorse stagioni dello show nel ruolo di Montgomery, un atleta e bullo della Liberty High. Nella scorsa stagione, Montgomery ha terrorizzato in segreto il protagonista, intento a testimoniare al processo di Hannah Baker, per proteggere il suo amico Bryce. La Strong invece è apparsa nella seconda stagione come Nora Walker, madre di Bryce e antagonista principale della serie.

La terza stagione di Tredici inizierà la produzione durante il 2018 con 13 episodi previsti. Brian Yorkey, il creatore dello show, tornerà nuovamente come showrunner insieme ai produttori esecutivi Joy Gorman, Mandy Teefey, Kristel Laiblin, Tom McCarthy, Steve Golin, e Selenza Gomez.

Se la prima stagione di Tredici ruotava intorno alle cassette che raccontavano tutti gli episodi che hanno condotto Hanna Baker al gesto estremo del suicidio, la seconda è incentrata sulle polaroid che portano Clay Jensen e i suoi compagni alla scoperta di un terribile segreto. Tutti gli episodi sono attualmente disponibili sulla nota piattaforma di streaming.