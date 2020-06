Tredici: a che ora esce la stagione finale su Netflix

Tredici 4 sarà l'ultima stagione del teen drama di Netflix, inizialmente incentrato sul suicidio di Hannah Baker e poi spostatosi sull'omicidio di Bryce Walker. I nuovi episodi sono attesi per il 5 giugno sulla piattaforma, ma da che ora saranno disponibili?

I fan saranno felici di sapere che potranno gustarsi le nuove puntate già dalla mattina: il colosso dello streaming prevede infatti di distribuirle alle 9:00. Si tratta di un orario piuttosto classico per le produzioni originali Netflix, ma se molti desideravano una conferma adesso ce l'hanno.

Oltretutto, diversamente da Snowpiercer, l'ultima stagione di Tredici sarà pubblicata tutta in una volta (come le season precedenti, d'altro canto). Netflix ha di recente iniziato ad adottare una distribuzione a cadenza settimanale per alcuni dei suoi show, ma a quanto pare Tredici non rientra tra questi. Ciò potrebbe tradursi in un binge-watching forsennato per gli appassionati, che non vedono l'ora di scoprire cosa succederà a Clay e i suoi amici e come si concluderà la serie. A proposito del protagonista, di recente l'interprete di Clay ha sorpreso tutti con un look shock.

Differentemente dalle stagioni precedenti, tutte composte da 13 episodi, la season 4 ne conterà però 10. Per chiunque se lo fosse perso, ecco il trailer di Tredici 4.