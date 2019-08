Tredici: i fan non sopportano la new entry Ani Achola

La new entry della Liberty High ha conosciuto Clay all'inizio della stagione per poi iniziare un rapporto con Bryce Walker, nonostante fosse stata avvertita della pericolosità del ragazzo. Ani si è fatta strada con estrema facilità nella cerchia di amici di Clay, mostrando la sua bravura nel mantenere i segreti. L'indagine sull'omicidio di Bryce è stato il tema della terza stagione di Tredici ma è stato proprio il comportamento di Ani Achola che ha spinto le persone a discutere sui social media nel corso di questi giorni. E i fan pare siano tutti d'accordo nel definirla un personaggio terribile. L'omicidio di Bryce Walker apre la terza stagione di Tredici, con la madre che desidera ottenere giustizia per la morte del figlio. Il detective Standall inizialmente conduce le indagini, avvalendosi dell'aiuto della madre di Bryce, Nora Walker. E proprio quest'ultima rientra tra i possibili colpevoli del delitto, insieme ad una folta schiera di sospettati. Le prime foto della terza stagione mostravano già alcuni dettagli interessanti sulla trama che avrebbe caratterizzato le nuove puntate. Il trailer dello show anticipava inoltre il destino di Bryce Walker, intorno al quale si sarebbero districate le ambigue dinamiche della terza stagione.

i dont know if i can finish this #13ReasonsWhy season 3 cuz the new girl has already annoyed me pic.twitter.com/8fx4IjUOBp — S T A R K 🌻 (@frostytraeh) 25 agosto 2019

Ani: *sleeps with and romanticizes a serial rapist*



Ani: I’m ScArEd Of ClAy, I tHiNk He KiLlEd BrYcE#13ReasonsWhy pic.twitter.com/UhwuF3cMU3 — tiffany (@tiffanuay) 25 agosto 2019