Tredici: madre pensa che la serie Netflix abbia spinto sua figlia al suicidio

Alcuni giorni fa Anna Bright, 14enne cheerleader di un liceo dell'Alabama, è tornata a casa da scuola e, dopo essersi chiusa in bagno, si è tolta la vita: i suoi genitori hanno ora iniziato una campagna sostenendo che l'idea del suicidio è arrivata dalla serie Tredici.

Anna si è suicidata due settimane dopo aver guardato la controversa serie prodotta da Netflix, che come saprete racconta gli eventi che hanno portato al suicidio del personaggio immaginario Hannah Baker. In un video pubblicato dall'American Family Association, è stato rivelato che il corpo di Anna è stato trovato in un modo che ricorda molto quello del ritrovamento di del personaggio interpretato da Katherine Langford.

La ragazza ha anche lasciato sette lettere a delle persone specifiche, più o meno come la protagonista della serie tv lascia 13 nastri alle 13 persone che riteneva responsabili per il suo suicidio. Joseph Bright, il padre di Anna e pastore dell'Alabama, ha parlato della sua morte in un video: "Sento davvero nel mio cuore, con tutta la mia anima, che quello spettacolo ha contribuito alla sua scomparsa."

I Bright e l'American Family Association hanno pubblicato una petizione per chiedere a Netflix di eliminare Tredici, rimuovendo le prime due stagioni dal catalogo e annullando la produzione della terza stagione, il cui rilascio è previsto questa estate. La petizione afferma che eliminare la serie è la cosa giusta da fare perché "sembra per ragazzini ma è votata ad un pubblico adulto, è piena di linguaggio profano gratuito, uso di droga e alcolici da parte di studenti delle scuole superiori, omosessualità, amicizie vuote, bullismo, violenza, sesso grafico tra cui due scene di stupro - una paragonata al porno soft - e una rappresentazione completa, cruda, molto reale e raccapricciante di tre minuti di un'adolescente che si suicida".

La madre di Anna ha detto: "Rappresentare il suicidio come una possibile opzione non è una buona cosa. Dipingerlo graficamente fa sì che puoi effettivamente vedere e ottenere quell'immagine nella tua testa, e la cosa ti rende vulnerabile. Cosa che penso che abbia fatto sicuramente per nostra figlia".

La loro petizione ha generato oltre 50.000 firme.