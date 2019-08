Tredici: quale mistero si cela dietro i capelli di Tony Padilla?

I misteri non mancano mai, in Tredici: tra amori, tradimenti, omicidi, suicidi e chi più ne ha più ne metta è davvero difficile trovare un attimo per annoiarsi alla Liberty High School. Durante questa terza stagione della serie, però, qualcuno in particolare sembra aver attirato l'attenzione dei fan.

Si tratta di Tony, o meglio dei suoi capelli: negli ultimi giorni, infatti, l'attore Christian Navarro ha lasciato circolare una foto che lo ritrae con i capelli ossigenati, cosa che ha ovviamente suscitato l'interesse dei suoi follower.

Lo stesso attore ha poi giocato sulla cosa, lasciando intendere che il cambio di look potrebbe avere qualcosa a che fare con gli sviluppi della trama di questa terza stagione in uscita il 23 agosto: "La terza stagione ha ancora dei segreti che non vedrete l'ora di svelare. I miei capelli sono biondi? Sono neri? Ho davvero i capelli? Ho mai avuto i capelli? Tutto sarà rivelato!" ha scritto Navarro tra il serio e il faceto.

I fan si sono ovviamente scatenati nel fare ipotesi al riguardo, arrivando addirittura ad immaginare che tutto sia solo un sogno di Hannah e che il povero Tony non abbia mai avuto i capelli! Certo, sarebbe sicuramente un finale originale per una serie che ultimamente ha dovuto aver a che fare con un bel po' di critiche.