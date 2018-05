Tredici: il processo per Hannah ha inizio nelle nuove immagini ufficiali

Dopo l’arrivo del primo teaser trailer ufficiale, Entertainment Weekly ha diffuso in esclusiva alcune nuove immagini ufficiali della seconda stagione di Tredici.

Con una strategia molto simile a quella di GLOW, Netflix non ha diffuso un vero e proprio trailer della nuova stagione, ma ha preferito nascondere le sue carte mostrando solamente il tormento interiore che affligge i personaggi principali dopo la morte di Hannah Baker, in piena coscienza di essere co-responsabili della sua tragica scelta.

Grazie al noto settimanale Entertainment Weekly possiamo invece immergerci di più in questa nuova mandata di episodi e scoprire qualche dettaglio sulla trama, che a quanto pare affronterà le conseguenze reali della morte di Hannah con l’inizio del processo presumibilmente voluto dai genitori della vittima.

Nel cast della serie creata da Brian Yorkey – basata sul romanzo di Jay Asher – torneranno Dylan Minnette, Katherine Langford (nominata per un Golden Globe per il ruolo nella prima stagione), Christian Navarro, Alisha Boe e Kate Walsh per un debutto fissato sulla piattaforma digitale per il prossimo 18 maggio. Di seguito potete visualizzare le nuove immagini ufficiali e la sinossi di questa seconda stagione.

Sinossi: la seconda stagione di Tredici parte proprio all’indomani della morte di Hannah e del processo di elaborazione dei giovani protagonisti. Il liceo Liberty si prepara al processo, ma qualcuno farà di tutto per impedire che la verità riguardo Hannah venga a galla. Una serie di polaroid condurranno Clay e i suoi compagni di scuola a scoprire un segreto marcio e una cospirazione per coprirlo.