Tredici: un riassunto degli indizi del primo episodio della terza stagione

La terza stagione di Tredici (13 Reasons Why) è stata messa online su Netflix il 23 Agosto e, come anticipato dai trailer, è incentrata sull’omicidio di Brice Walker e sulla soluzione di questo nuovo caso, che farà emergere i segreti dei personaggi coinvolti.

In questo articolo cerchiamo di riassumere alcuni indizi disseminati nel primo episodio.

Tecnicamente, in questa fase dello show Brice non è ancora ufficialmente morto, ma solo dato per disperso.



Sono trascorsi 8 mesi dagli eventi della seconda stagione, di cui potete leggere la nostra recensione. Il gruppo di Clay è allo sbando. Alex e Jessica si sono lasciati e durante la partita di football ‘Homecoming’ è avvenuta una rissa. Diversi studenti sono rimasti feriti e Zach si ritrova addirittura in stampelle. A proposito di Zach, scopriamo che ha mentito sul suo infortunio che in realtà è avvenuto per mano di Bryce. Questo potrebbe essere indicativo di un movente da parte di Zach, ma lo vediamo anche chiamare Bryce per sapere dove è finito, quindi non dovrebbe essere a conoscenza della sua morte. Zach era anche il meno propenso del gruppo a coprire il tentato attentato di Tyler alla scuola, che abbiamo visto essere sventato nel finale della seconda stagione.



Nell’episodio compare per la prima volta Ani, una ragazza misteriosa che scopriamo essere stata assunta come badante del nonno di Bryce. Ani sembra particolarmente interessata a Clay, ma anche a Jessica, che accetta di farle fare da gestore della campagna per diventare la nuova presidentessa del consiglio studentesco. Ani dice che è “pronta a usare” il potere di Jessica. In più scopriamo che la nuova ragazza ha un rapporto complicato con Bryce e sembra essere la persona che lo conosce meglio, facendo addossare su di lei i maggiori sospetti in questo primo episodio.



Ricordiamo che Tredici è stato rinnovato per una quarta stagione, che sarà quella conclusiva.

Avete iniziato a guardare la nuova stagione? Fateci sapere cosa ne pensate.