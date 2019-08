Tredici è stata rinnovata a sorpresa per una quarta e ultima stagione!

Neanche il tempo di vedere il primo trailer della terza stagione di Tredici che Variety ha reso noto il rinnovo ufficiale dello show per una sua quarta e ultima stagione.

Netflix ha già dato il via alle riprese degli episodi finali, che come previsto includeranno il diploma dei principali protagonisti della Liberty High. Attendiamo nuovi dettagli sulla trama dell'ultima stagione una volta resi disponibili i nuovi episodi in arrivo.

La stagione 3 riprenderà le vicende della serie otto mesi dopo gli eventi degli ultimi episodi andati in onda. Tra i personaggi principali troveremo Clay (Dylan Minnette), Tony (Christian Navarro), Jessica (Alisha Boe), Alex (Miles Heizer), Justin (Justin Foley) e Zach (Ross Butler).

Lo show nei mesi scorsi è stato al centro di diverse polemiche legate in particolare alla scena della prima stagione in cui Hanna Baker (Katherine Langford) si taglia le vene con un rasoio: dopo i commenti della responsabile dell'American Foundation of Suicide Prevention, il colosso dello streaming ha deciso di modificare la scena rimuovendo la parte più esplicita.

Tredici si prepara a tornare con la sua terza stagione il prossimo 23 agosto. Ricordiamo che la controversa serie tv è basata sull'omonimo romanzo scritto da Jay Asher e pubblicato nel 2007 che racconta la storia di Hannah Baker e le vicende che hanno portato la ragazza a togliersi la vita.